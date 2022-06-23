«Манчестер — мой дом»: Дэвид Де Хеа признается в любви «Манчестер Юнайтед»

Давид де Хеа перешел в клуб из «Атлетико» в 2011 году – и уже более десяти лет является лидером команды.

Сэр Алекс Фергюсон пропустил всего три матча «Юнайтед», когда руководил командой с 1986 по 2013 год. Первый - он должен был присутствовать на свадьбе своего сына, второй — на похоронах жены своего брата, третий – он отсматривал молодого испанского вратаря «Атлетико» .

Прошло более десяти лет с тех пор, как Де Хеа подписал контракт с «Красными дьяволами», и он стал одним из лидеров в раздевалке.

«Манчестер теперь как мой настоящий дом». Об этом вратарь «Юнайтед» сообщил United Daily. «Даже когда я нахожусь в Мадриде в отпуске или где-то еще, я скучаю по здешнему дому и людям. Здорово быть здесь, быть частью этого клуба, быть частью истории этого клуба — это привилегия».

Испанский игрок испытывал трудности, когда переехал в Англию. Незнакомый язык был основным препятствием, которое нужно было преодолеть, но были и другие проблемы.

Де Хеа в дебютном сезоне на "Олд Траффорд"

«Это было тяжело. Я был очень молод, я приехал сюда со своей семьей, с мамой и папой. Сначала мой английский был очень плохим, мне было очень тяжело.

Все было по-другому, не как в Испании. Здесь другие люди, большие игроки, игроки-ветераны. Шаг за шагом я улучшал свой язык, больше общался с игроками, и теперь я здесь, это мой дом».

В прошлом сезоне он стал лучшим игроком клуба, выиграв конкуренцию за место в воротах у Дина Хендерсона, который теперь похоже проведет следующий год в аренде в «Ноттингем Форест».

В наступающем сезоне Де Хеа должен будет показать, что он может адаптироваться к футболу, который будет реализовывать Эрик тен Хаг.