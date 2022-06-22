«Надеюсь, скоро увидимся». Криштиану тепло поздравил «Спортинг»

Криштиану Роналду тепло поздравил «Спортинг» с 20 годовщиной академии клуба. Звезда «МЮ», имя которого носит академия, выразил желание посетить клуб в ближайшем будущем.

«Спортинг» переименовал свою академию в честь Роналду в сентябре 2020 года, увековечив наследие футболиста. Криштиану попал в лиссабонский клуб в возрасте 12 лет.

Португалец дебютировал в первой команде спустя пять лет – в октябре 2002 года против «Браги». Его игра в дебютном сезоне 2002\03 привлекла внимание нескольких европейских топ-клубов, включая «МЮ». В августе 2003 года «красные дьяволы» подписали игрока за 12,24 млн фунтов – остальное уже история.

Вчера Криштиану оставил видеообращение для «Спортинга» в Twitter.

«Поздравляю с 20й годовщиной открытия Академии, поздравляю со всеми достигнутыми целями и успехом. Для меня большая честь, что Академия носит мое имя, надеюсь скоро увидимся».

Прежде чем перейти в «МЮ» Криштиану сыграл 31 матч за «Спортинг», забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.