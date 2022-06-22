United Tweets
Блог

«Я бы заставил их пойти туда и помучиться». Рио Фердинад против отмены церемонии награждения игроков «МЮ»

Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы
Футбол Футбол

Рио Фердинанд прокомментировал просьбу игроков отметить ежегодное присуждение клубных наград по итогам сезона.

 

«Я понимаю, почему они отказались от этого – тут нечему аплодировать. Но если бы я был в руководстве клуба, я бы заставил их пойти туда и помучиться, они должны были прочувствовать это унижение».

В конце сезона руководство клуба решило отметить ежегодную церемонию, на которой присуждались награды футболистам. Давид Де Хеа стал игроком года, а Криштиану Роналду был отмечен наградой Мэтта Басби за героические действия по ходу сезона.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные