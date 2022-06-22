«Я бы заставил их пойти туда и помучиться». Рио Фердинад против отмены церемонии награждения игроков «МЮ»

Рио Фердинанд прокомментировал просьбу игроков отметить ежегодное присуждение клубных наград по итогам сезона.

«Я понимаю, почему они отказались от этого – тут нечему аплодировать. Но если бы я был в руководстве клуба, я бы заставил их пойти туда и помучиться, они должны были прочувствовать это унижение».

В конце сезона руководство клуба решило отметить ежегодную церемонию, на которой присуждались награды футболистам. Давид Де Хеа стал игроком года, а Криштиану Роналду был отмечен наградой Мэтта Басби за героические действия по ходу сезона.