«Легенды говорят на поле»: Луи Саа раскритиковал Погба после выхода «Pogmentary»

В документальном фильме под названием «Pogmentary» на Amazon Погба вылил кучу грязи на "МЮ".

После этого его по делу критикуют практически все. А круче всех высказался бывший форвард "МЮ" Луи Саа.

В интервью Sky Sports Луи Саа сказал: «Я думаю, что в этом нет необходимости, это не поможет его делу. Все эти цитаты не нужны, легенды говорят на поле».