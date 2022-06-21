«Легенды говорят на поле»: Луи Саа раскритиковал Погба после выхода «Pogmentary»

В документальном фильме под названием «Pogmentary» на Amazon Погба вылил кучу грязи на "МЮ".
После этого его по делу критикуют практически все. А круче всех высказался бывший форвард "МЮ" Луи Саа.
В интервью Sky Sports Луи Саа сказал: «Я думаю, что в этом нет необходимости, это не поможет его делу. Все эти цитаты не нужны, легенды говорят на поле».
«Вы снимаете документальный фильм, хорошо, делайте это, если он дает желаемые результаты, я не буду судить. Но с точки зрения уважения к команде и того, чего заслуживает Поль Погба…
Погба не показывал результатов на поле. Я не думаю, что он будет доволен своей эпохой в «Манчестер Юнайтед». Это пойдет на пользу документальному фильму, но не принесет пользы ни ему, ни клубу».
Погба говорил, что в "МЮ" пожалеют о том, что не дали ему очередной дорогостоящий контракт. Но пока все только рады, что он ушел.
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