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Классические 3 полоски, вставка с эмблемой и новый спонсор. Как выглядит новая выездная форма «МЮ»

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FootyHeadlines опубликовал первые фото новой выездной футболки "МЮ".

И воротник, и рукава футболки украшены узором.

Рукава футболки остаются отличительной чертой, а двухцветная версия знаковых трех полосок Adidas придала рубашке стиля.

Что касается спонсоров на футболках, компания TeamViewer осталась в качестве основного спонсора футболок - она на футболках второй год подряд. 

Клуб зафиксировал выручку в размере 134,49 млн евро в своих последних квартальных отчетах (декабрь 2021 г. — март 2022 г.), что на 13,66% больше, чем в предыдущем году.

 

DXC Technology также станет спонсором «Юнайтед» в этом сезоне, и это будет первый раз, когда компания попадет на футболки клуба.

Это всего лишь второй раз, когда Adidas производит для «Юнайтед» белую выездную футболку с момента начала их второго партнерства с клубом. 

 

Последнее партнерство началось еще в 2015 году.

Так будут выглядеть гетры:

 

Болельщики «Манчестер Юнайтед» смогут впервые увидеть эту форму во время матча предсезонки против "Ливерпуля" в Бангкоке.

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