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Нереальное количество игроков, которые по слухам могут перейти в «МЮ» летом

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«Манчестер Юнайтед» пока не подписал ни одного игрока в летнем трансферном окне, но они были связаны со многими игроками.

Отчаянное положение «красных дьяволов» и потребность в новых игроках дают возможность СМИ штамповать слух за слухом.

«Юнайтед», несмотря на их нынешнюю стадию, по-прежнему является крупным именем в мировом футболе, поэтому игроки заинтересованы играть здесь даже без ЛЧ.

Аккаунт фанатов «МЮ» в твиттере @Muppetiers провел опрос и выявил точное количество игроков, связанных с «красными дьяволами».

Это более 90 игроков!

Хоть кто-то из этого списка окажется в "МЮ"?

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