«Вы хотите, чтобы я покупал игроков?» Ричард Арнольд уколол Вудворда во время встречи с болельщиками «МЮ»

Ричард Арнольд явно обвинил своего предшественника Эда Вудворда в плохом трансферном бизнесе в «Манчестер Юнайтед».

В какой-то момент во время встречи с болельщиками генеральный директор «Юнайтед» сказал: «Вы хотите, чтобы я покупал игроков? Разве это не звоночек?» Это явный упрек Вудворду за то, что он часто брал дело в свои руки при ведении переговоров о новых трансферах в «Юнайтед» во время своего пребывания на посту генерального директора. Эд сделал несколько плохих подписаний во время своего пребывания на «Олд Траффорд» и потратил более 1 миллиарда фунтов стерлингов, пытаясь все исправить, что также подверглось критике со стороны Арнольда во время встречи. Ричард заверил, что у «красных дьяволов» есть около 200 миллионов фунтов стерлингов, которые они могут потратить летом, но они будут делать это только с умом и на игроков, которые им действительно нужны. Арнольд ранее столкнулся с группой болельщиков в пабе, которые явно расстроены из-за отсутствия летних трансферов. Вместо того, чтобы уйти, генеральный директор озвучил честный взгляд на текущую ситуацию.

«За последнее десятилетие или около того мы потратили на игроков 1 миллиард фунтов стерлингов, мы потратили больше, чем кто-либо в Европе.

Случилось так, что мы, грубо говоря, сожгли наличные. Вы можете прийти на нашу тренировочную площадку, чтобы попросить показать, где этот миллиард фунтов.

Я не думаю, что мы хорошо справились с потраченными деньгами. Я здесь не для того, чтобы кого-то защищать. Мы потратили огромную сумму денег".