«Ты заслуживаешь расизма, нигер». Рэшфорд подал в суд на на египетского студента за оскорбления, хейтеру придется заплатить 15 000 фунтов

Суд Эш-Шаркийи сообщил о получении иска от представителя Рэшфорда, обвиняющего египетского студента в оскорблении и клевете на своего клиента.

Англичанин подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в прошлом году и решил взять дело в свои руки, чтобы добиться справедливости.

Маркус Рэшфорд решил подать в суд на египетского студента за оскорбления в социальных сетях.

Фанат, о котором идет речь, якобы написал это Рэшфорду в социальных сетях: «Вы группа ублюдков, не могу поверить, что это клуб, который я любил всю свою жизнь. Не могу поверить в это - нигер Рэшфорд считается суперзвездой. Ты заслуживаешь оскорблений, расизма и дерьма, которое ты получаешь, мы тебя ненавидим».

Рэшфорд хочет получить компенсацию в размере 15 000 фунтов стерлингов, но, что более важно, египтянин получит какое-то наказание.

Маркус стал жертвой расизма в прошлом году после того, как он был частью сборной Англии, которая проиграла финал Евро-2020 против Италии. За этим последовал провальный сезон в "МЮ", критика и расизм в сторону игрока усиливались на протяжении всего сезона.

Похоже, теперь придется хорошо думать, прежде, чем оставлять комментарии в соцсетях.