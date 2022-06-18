«Мы сожгли 1 млрд долларов». Новый гендиректор «МЮ» пришел в паб и обсудил с фанами проблемы клуба

Вместо того, чтобы уйти, генеральный директор озвучил честный взгляд на текущую ситуацию.

«За последнее десятилетие или около того мы потратили на игроков 1 миллиард фунтов стерлингов, мы потратили больше, чем кто-либо в Европе.

Случилось так, что мы, грубо говоря, сожгли наличные. Вы можете прийти на нашу тренировочную площадку, чтобы попросить показать, где этот миллиард фунтов.

Я не думаю, что мы хорошо справились с потраченными деньгами. Я здесь не для того, чтобы кого-то защищать. Мы потратили огромную сумму денег.

В будущем нужно инвестировать в новый стадион и все такое. Чтобы сделать последнюю модернизацию на тренировочном стадионе стоимостью 250 миллионов фунтов стерлингов, нам нужно привлечь инвесторов.

Ни у одного клуба в мире нет денег, чтобы купить новый стадион, не получив деньги от кого-то. Это никто не генерирует. Вы либо берете взаймы, либо получаете ипотечный кредит — «шпоры» получили ипотечный кредит на 1 миллиард фунтов стерлингов. Деньги должны откуда-то взяться.