«Мы сожгли 1 млрд долларов». Новый гендиректор «МЮ» пришел в паб и обсудил с фанами проблемы клуба

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд столкнулся с группой болельщиков в пабе, которые явно расстроены из-за отсутствия летних трансферов.
Вместо того, чтобы уйти, генеральный директор озвучил честный взгляд на текущую ситуацию.
«За последнее десятилетие или около того мы потратили на игроков 1 миллиард фунтов стерлингов, мы потратили больше, чем кто-либо в Европе.
Случилось так, что мы, грубо говоря, сожгли наличные. Вы можете прийти на нашу тренировочную площадку, чтобы попросить показать, где этот миллиард фунтов.
Я не думаю, что мы хорошо справились с потраченными деньгами. Я здесь не для того, чтобы кого-то защищать. Мы потратили огромную сумму денег.
В будущем нужно инвестировать в новый стадион и все такое. Чтобы сделать последнюю модернизацию на тренировочном стадионе стоимостью 250 миллионов фунтов стерлингов, нам нужно привлечь инвесторов.
Ни у одного клуба в мире нет денег, чтобы купить новый стадион, не получив деньги от кого-то. Это никто не генерирует. Вы либо берете взаймы, либо получаете ипотечный кредит — «шпоры» получили ипотечный кредит на 1 миллиард фунтов стерлингов. Деньги должны откуда-то взяться.
Вам могут не нравиться наши нынешние владельцы, я ничего не могу с этим поделать, но если вы хотите, чтобы клуб кого-то подписал, они должны посмотреть и сказать: «Хорошо, болельщики любят клуб, любят команду и настроены позитивно». Другое дело, что последний сезон был чертовски кошмарным. Это был кошмар. Я ненавидел каждую игру.
Richard Arnold. Talking about the Glazers. pic.twitter.com/RnHXCQuXfk— Paul, Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll) June 18, 2022
Арнольд кажется искренним, честным парнем, который готов говорить с фанатами и сочувствовать им – в отличие от Эда Вудворда, который почти не разговаривал с ними.
Фанаты тоже довольны. Вот некоторые комментарии:
«Я уважаю Арнольда за это. Ему это не нужно, но он пытается быть открытым».
«Ричард, кажется, искренне заботится и хочет изменить ситуацию в «Юнайтед». Жаль, что перед ним Глейзеры, и они заблокируют большинство вещей».
Арнольд также рассказал, что Тен Хагу выделят необходимую сумму на трансферы. Остается только ждать.
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