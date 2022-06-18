Рэшфорд продолжает подготовку к сезону: после качалки занялся спринтом, пробегает за несколько секунд

Маркус Рэшфорд, похоже, очень жаждет вернуться. Он очень усердно работает, чтобы подготовиться к новому сезону.

Англичанин все еще в отпуске в США, но уделяет там кучу времени тренировкам и работе над своей физической формой.

Рэшфорд опубликовал видео, на котором выполняет спринтерские упражнения.

Англичанин преодолел большое расстояние за несколько секунд.

Ранее Рэшфорд постил в соцсетях 90-секундное видео с тренировки в спортзале, и оно показывает, что англичанин в отличной форме.

Вероятно, Маркус хочет убедить нового тренера «МЮ». Известно, что Тен Хаг запросил полный отчет о каждом игроке, в том числе о том, куда они отправятся в отпуск, чтобы убедиться, что все они вернутся на предсезонку в лучшей форме. Тен Хаг хочет знать все о своих игроках как на поле, так и за его пределами, включая их домашнюю и семейную жизнь и особенности их характера.

24-летний Рашфорд был в Калифорнии после того, как закончился неудачный сезон в «МЮ». Кстати, там он обручился со своей девушкой Люсией Лои.

Для Маркуса прошедший сезон был худшим в карьере – он забил всего 5 голов, в стартовом составе на матчи АПЛ выходил лишь 13 раз, а еще потерял место в сборной Англии.