United Tweets
Блог

Рэшфорд продолжает подготовку к сезону: после качалки занялся спринтом, пробегает за несколько секунд

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Маркус Рэшфорд, похоже, очень жаждет вернуться. Он очень усердно работает, чтобы подготовиться к новому сезону.

Англичанин все еще в отпуске в США, но уделяет там кучу времени тренировкам и работе над своей физической формой.

Рэшфорд опубликовал видео, на котором выполняет спринтерские упражнения.

Англичанин преодолел большое расстояние за несколько секунд.

Ранее Рэшфорд постил в соцсетях 90-секундное видео с тренировки в спортзале, и оно показывает, что англичанин в отличной форме.

Вероятно, Маркус хочет убедить нового тренера «МЮ». Известно, что Тен Хаг запросил полный отчет о каждом игроке, в том числе о том, куда они отправятся в отпуск, чтобы убедиться, что все они вернутся на предсезонку в лучшей форме. Тен Хаг хочет знать все о своих игроках как на поле, так и за его пределами, включая их домашнюю и семейную жизнь и особенности их характера.

24-летний Рашфорд был в Калифорнии после того, как закончился неудачный сезон в «МЮ». Кстати, там он обручился со своей девушкой Люсией Лои.

Для Маркуса прошедший сезон был худшим в карьере – он забил всего 5 голов, в стартовом составе на матчи АПЛ выходил лишь 13 раз, а еще потерял место в сборной Англии.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные