Рафаэль Варан: «Все в «МЮ» в предвкушении знакомства с новым тренером»

«Это новый сезон и новое начало», - заявил Рафаэль Варан в интервью официальному сайту клуба.

«Все в «МЮ» в предвкушении знакомства с новым тренером. Разумеется, мы хотим провести хороший сезон, побеждать в каждом матче, для этого мы должны хорошо подготовиться и упорно тренироваться».

Защитник «МЮ», сыгравший 29 матчей в прошлом сезоне, продолжил:

«Нас ждет много тренировок и много матчей, мы должны много работать, я думаю, что сезон получится интересным. Я жду начала предсезонной подготовки».

Эрик тен Хаг встретится с командой лично перед стартом предсезонки.

«МЮ» стал шестым в АПЛ по итогам предыдущей компании, отстав на 35 очков от «МанСити».