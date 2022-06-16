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Тен Хаг будет жить в Солфорде — по соседству с Гвардиолой и двумя игроками «Сити»

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Как сообщает Daily Star, Эрик тен Хаг переедет в Солфорд после того, как возглавил  «Манчестер Юнайтед».

Голландец обратился к клубу с просьбой найти ему место для проживания, прежде чем принять работу. Был выбран Солфорд, расположенный в Большом Манчестере.

Говорят, что новый дом Тен Хага находится «прямо за углом» от Пепа Гвардиолы. Менеджер «Манчестер Сити» владеет пентхаусом в Солфорде стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов.

Соседями тренера могут стать Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.

Источник в клубе сказал: «Тен Хаг считает, что важно быть погруженным в местную культуру, и у него много интересов помимо футбола.

Он очень хорошо знает Пепа, когда они вместе работали в мюнхенской «Баварии», и он будет достаточно близко, чтобы заскочить за чашкой сахара, если ему это нужно!»

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