Тен Хаг будет жить в Солфорде — по соседству с Гвардиолой и двумя игроками «Сити»

Как сообщает Daily Star, Эрик тен Хаг переедет в Солфорд после того, как возглавил «Манчестер Юнайтед».

Голландец обратился к клубу с просьбой найти ему место для проживания, прежде чем принять работу. Был выбран Солфорд, расположенный в Большом Манчестере.

Говорят, что новый дом Тен Хага находится «прямо за углом» от Пепа Гвардиолы. Менеджер «Манчестер Сити» владеет пентхаусом в Солфорде стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов. Соседями тренера могут стать Илкай Гюндоган и Бернарду Силва.

Источник в клубе сказал: «Тен Хаг считает, что важно быть погруженным в местную культуру, и у него много интересов помимо футбола.