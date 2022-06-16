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«МЮ» в шоке от Погба. Отказался от 300 тысяч в неделю, согласился на 160 от «Юве» и назвал контракт в «МЮ» «никакущим»

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Поль Погба шокировал фанатов «Манчестер Юнайтед», дав взрывное интервью в своем документальном фильме Amazon под названием «Pogmentary».

Француз утверждал, что «красные дьяволы» предложили ему «никакущий контракт», несмотря на то, что, как сообщается, он получил предложение о продлении на 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

 

Он также пообещал сделать так, чтобы «МЮ» совершил ошибку, не оставив его.

Это разозлило фанатов «Юнайтед», которые массово критикуют игрока в соцсетях. 

Но забавно другое - согласно The Sun, француз будет получать 130 000 фунтов стерлингов в неделю в "Ювентусе". Это значительно меньше, чем он зарабатывал в "МЮ".

 

29-летний игрок отклонил несколько предложений о продлении контракта с "МЮ" и несколько предложений от других клубов, чтобы снова играть в "Юве".

В чем логика, Поль?

 
 

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