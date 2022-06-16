«МЮ» в шоке от Погба. Отказался от 300 тысяч в неделю, согласился на 160 от «Юве» и назвал контракт в «МЮ» «никакущим»

Поль Погба шокировал фанатов «Манчестер Юнайтед», дав взрывное интервью в своем документальном фильме Amazon под названием «Pogmentary».

Француз утверждал, что «красные дьяволы» предложили ему «никакущий контракт», несмотря на то, что, как сообщается, он получил предложение о продлении на 300 000 фунтов стерлингов в неделю.

Он также пообещал сделать так, чтобы «МЮ» совершил ошибку, не оставив его.