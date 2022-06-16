«МЮ» начинает с «Брайтоном», дерби — 1 октября. АПЛ выкатила календарь первых 10 туров нового чемпионата

«МЮ» ждет непростой старт сезона под руководством Эрика тен Хага: среди первых 10 соперников «Арсенал», «МанСити» и «Ливерпуль».

Сегодня Эрик тен Хаг увидел, что его ждет в ближайшем будущем. «МЮ» начнет сезон на «Олд Траффорд», приняв «Брайтон» в воскресенье 7 августа.

После этого, «Юнайтед» отправится в гости к «Брентфорду», надеясь повторить результат прошлого сезона.

Важнейший матч для каждого фаната «МЮ» не заставит себя долго ждать: «красные дьяволы» примут «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» уже в третьем туре АПЛ 20 августа.

Игра против «красных» станет первым серьезным испытанием для Эрика тен Хага. Он постарается победить «Ливерпуль», чего «МЮ» не удавалось на протяжении четырех лет, последний раз победа была за «Манчестером» в сезоне 2017\18 после дубля Маркуса Рэшфорда.

«МЮ» отправится в Саутгемптон, а потом в Лестер, прежде чем принять «Арсенал» на «Олд Траффорд».

После матчей с «Кристал Пэлас» и «Лидсом», команда Эрика тен Хага поедет в гости к соседям на «Этихад», чтобы провести первое дерби в сезоне.

В 10 туре АПЛ «МЮ» отправится на «Гудисон Парк», где сыграет с «Эвертоном» Френка Лэмпарда.

«МЮ» ждет непростой график перед Чемпионатом мира по футболу, который стартует в ноябре. С 8 сентября начнется сокращенный групповой этап Лиги Европы, и расписание четверг-воскресенье снова станет рутиной для команды.

«МЮ» не может позволить себе раннюю потерю очков, как в прошлом сезоне, когда команда выиграла только первые 5 из 10 матчей или шокирующие 3 матча в сезоне 2019\20. «Сити» и «Ливерпуль» уже серьезно укрепили свои составы, «Арсенал» и «Челси» готовятся это сделать. Финишировать в топ-4 будет крайне сложной задачей для команды Эрика тен Хага.

Первые 10 матчей «МЮ» в АПЛ в сезоне 2022\23

«МЮ» - «Брайтон», 7 августа

«Брентфорд» - «МЮ», 13 августа

«МЮ» - «Ливерпуль», 20 августа

«Саутгемптон» - «МЮ», 27 августа

«Лестер» - «МЮ», 30 августа

«МЮ» - «Арсенал», 3 сентября

«Кристал Пэлас» - «МЮ», 10 сентября

«МЮ» - «Лидс», 17 сентября

«МанСити» - «МЮ», 1 октября

«Эвертон» - «МЮ», 8 октября