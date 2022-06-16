Поль Погба отклонил предложение «МЮ» с зарплатой в 300 000 фунтов в неделю, заявив, что это «ничто» из своего Роллс-Ройса в Майями

Поль Погба покинул «Олд Траффорд» в конце сезона после шести лет в клубе. Уже во второй раз футболист уходит из «МЮ» бесплатно, впервые это произошло в 2012 году под руководством сэра Алекса Фергюсона.

В обоих случаях клуб пытался сохранить футболиста, но он решал уйти. Ожидается, что Погба снова окажется в «Ювентусе», как это произошло 10 лет назад.

29-летний футболист должен объявить о своем решении вернуться в «Юве» уже завтра, в день выхода своего документального фильма Pogumentary.

В превью фильма показано, что Погба отклонил предложение от «МЮ» в размере более, чем 290 000 фунтов в неделю, заявив, что это «ничто» в телефонном разговоре со своим агентом Мино Райолой.

«Поль, ситуация очень необычная. Ты себе не представляешь», - говорил Райола своему клиенту по телефону в прошлом июле.

«МЮ» сделал предложение?», - спрашивал Погба.

«Да, они точно хотят, чтобы ты остался. Но, на мой взгляд, предложение этого не отражает. Я сказал им: «Если вы хотите, чтобы он остался, не делайте такого предложения». Я заставлю их понять, что если они действительно хотят, чтобы ты был в команде и хотят строить проект вокруг тебя, им нужно вести себя иначе и выкладывать деньги на стол».

«Они блефуют. Как можно говорить игроку, что ты однозначно хочешь видеть его в команде и не предлагая ничего? Никогда такого не видел», - возмущался Погба.

Вторую половину прошлого сезона француз был травмирован, аналогичная ситуация была и за год до этого. Он так и не оправдал своего статуса одного из лучших полузащитников в мире.

Неудачи Поля Погба хорошо резюмировал сэр Алекс Фергюссон еще много лет назад.

«Вы видите игрока, он невероятен, он талантлив, он будет на вершине. Но он мечтатель, и если никто не укажет ему путь, то он никогда его не найдет».