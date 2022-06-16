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Криштиану и Джорджина поделились редкими кадрами новорожденной дочери

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду наслаждается летним перерывом в окружении своей семьи. Его девушка Джорджина Родригес недавно поделилась кадром с их новорожденной дочерью в социальных сетях.

Нападающий «МЮ» путешествует с Джорджиной и пятью детьми, и, хотя, Криштиану с возлюбленной активны в социальных сетях, они редко публикуют фотографии маленькой Беллы Эсмеральды, которой на этой неделе будет два месяца.

Джорджина выложила фото из частного самолета, Белла Эсмеральда запечатлена у нее на руках.

Криштиану завершил сезон 2021\22 на прошлой неделе и покинул расположение сборной Португалии на групповом этапе Лиги Наций. Португальцы проиграли 1-0 Швейцарии после отъезда Криштиану.

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