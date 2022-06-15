«Это будет очевидно»: Рэшфорд предсказывает серьезные изменения в «Юнайтед» при Тен Хаге

Маркус Рэшфорд поделился мыслями о том, как Эрик тен Хаг начнет свой путь в «МЮ».

«В начале предсезонки хочется повысить уровень физической подготовки. Хочется увидеть, что это значит играть в АПЛ. Когда команда меняется свою сущность, меняет цель игры – это весьма очевидно. Я думаю, что вы все сможете это увидеть», - сказал Маркус официальному сайту клуба.

Рэшфорду придется особенно потрудиться, чтобы стать игроком основного состава под руководством Тен Хага, англичанин отчаянно пытается возродить свою карьеру на «Олд Траффорд» и побороться за место на Чемпионате мира в составе сборной Англии.

Маркус присоединится к предсезонке, которая стартует 27 июня под руководством Эрика тен Хага.