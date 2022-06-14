Болельщик «Арсенала» принял участие в сьемках новой домашней формы «МЮ». А затем слил обновку в TikTok

Модель ASOS, оказавшийся большим фанатом «Арсенала», пожаловался со своими подписчиками в Tik Tok , что по работе ему приходится носить новую форму «МЮ».

Видео из TikTok попало в Twitter, где стало вирусным, подтвердив слухи о том, как будет выглядеть форма «МЮ» в сезоне 2022\23.

how can he leak the new kit like this loool pic.twitter.com/NaEwKlWozp — J. (@jaytothelo) June 14, 2022

Отличительной чертой этого комплекта является воротник, белый с красными и черными зигзагами, этот дизайн напоминает о комплектах формы команды в 1990-е. Герб вокруг эмблемы продолжает ретро-тему.

Adidas выполнил свои три фирменные полоски в чёрном цвете на плечах.

На футболке представлен новый спонсор DXC Technology, американская фирма информационных технологий, заменившая Kohler.

Компьютерное программное обеспечение для удаленного доступа TeamViewer уже второй год подряд является основным спонсором клуба.

Сегодня утром стало известно, что цена акций клуба упала до рекордно низкого уровня в 11,07 долларов США на момент закрытия вчерашних торгов, что почти на 50% меньше, чем в октябре 2021 года, что привело к падению общей стоимости клуба на 1,3 миллиарда долларов. Не самый лучший знак для старта продаж формы.

Новый комплект в ретро стиле говорит о столкновении эпох, и, возможно, это знак , что старые времена могут вернуться в ближайшем будущем. Эрик Тен Хаг готовится приступить к своим обязанностям и вывести «МЮ» из кризиса.