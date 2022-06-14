Топ-клубы, с которыми «МЮ» может столкнуться в Лиге Европы

«МЮ» завершил сезон на шестой строчке АПЛ, поэтому сыграет в Лиге Европы. У Эрика Тен Хага будет шанс показать свою силу и подтвердить статус тренера мирового класса, выиграв турнир.
Уже известны несколько топ-команд, которые также сыграют во втором по значению клубном турнире Европы. После группового этапа Лиги Чемпионов список пополнится.
«МЮ» должен быть уверен в своих силах, хотя с некоторыми соперниками будет непросто.
«Арсенал»
Борьба между английскими тяжеловесами может быть серьезной, особенно если выпадет на стадию плей-офф. «Арсенал» завершил сезон в АПЛ на пятой строчке и также разочарован тем, что пропустит Лигу Чемпионов.
«Арсенал», как и «МЮ» будет полон решимости завладеть трофеем, чтобы в следующем сезоне гарантировать себе место в главном турнире Европы.
Обе команды выиграли домашние матчи в прошлом сезоне, поэтому явного фаворита нет.
«Рома»
Первый победитель Лиги Конференций «Рома» Жозе Моуринью может стать особенно интересным соперником, учитывая бесцеремонное увольнение Моуринью из «МЮ» в 2018 году.
В матче с «Ромой» игроки «Юнайтед» встретятся не только с Моуринью, но и с бывшими одноклубниками Генрихом Мхитаряном и Крисом Смоллингом. Ни один из них не смог показать выдающихся результатов на «Олд Траффорд».
В дополнение к этому, похоже, что Неманья Матич подпишет контракт с «Ромой» по истечении его соглашения с «МЮ».
Хотя «Рома» всегда была топ клубом в Италии, в последние несколько лет у них были некоторые проблемы: они занимали 5-7 места в Серии А. Это дает «МЮ» надежду на удачный исход противостояния.
«Бетис»
У «Бетиса» может быть нет такой истории, как у «Ромы» и «Арсенала», зато есть Мануэль Пеллегрини, бывший тренер «МанСити» и «Мадрида», который привел команду к успеху в Ла Лиге за последние два сезона.
«МЮ» и «Бетис» никогда не встречались, поэтому, если противостояние состоится, то оно будет интригующим.
Испанцы попали в Лигу Европы, выиграв Кубок Короля, что говорит о высоком уровне их мастерства в плей-офф.
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