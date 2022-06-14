Топ-клубы, с которыми «МЮ» может столкнуться в Лиге Европы

«МЮ» завершил сезон на шестой строчке АПЛ, поэтому сыграет в Лиге Европы. У Эрика Тен Хага будет шанс показать свою силу и подтвердить статус тренера мирового класса, выиграв турнир.

Уже известны несколько топ-команд, которые также сыграют во втором по значению клубном турнире Европы. После группового этапа Лиги Чемпионов список пополнится.

«МЮ» должен быть уверен в своих силах, хотя с некоторыми соперниками будет непросто.

«Арсенал»

Борьба между английскими тяжеловесами может быть серьезной, особенно если выпадет на стадию плей-офф. «Арсенал» завершил сезон в АПЛ на пятой строчке и также разочарован тем, что пропустит Лигу Чемпионов.

«Арсенал», как и «МЮ» будет полон решимости завладеть трофеем, чтобы в следующем сезоне гарантировать себе место в главном турнире Европы.

Обе команды выиграли домашние матчи в прошлом сезоне, поэтому явного фаворита нет.

«Рома»

Первый победитель Лиги Конференций «Рома» Жозе Моуринью может стать особенно интересным соперником, учитывая бесцеремонное увольнение Моуринью из «МЮ» в 2018 году.

В матче с «Ромой» игроки «Юнайтед» встретятся не только с Моуринью, но и с бывшими одноклубниками Генрихом Мхитаряном и Крисом Смоллингом. Ни один из них не смог показать выдающихся результатов на «Олд Траффорд».

В дополнение к этому, похоже, что Неманья Матич подпишет контракт с «Ромой» по истечении его соглашения с «МЮ».

Хотя «Рома» всегда была топ клубом в Италии, в последние несколько лет у них были некоторые проблемы: они занимали 5-7 места в Серии А. Это дает «МЮ» надежду на удачный исход противостояния.

«Бетис»

У «Бетиса» может быть нет такой истории, как у «Ромы» и «Арсенала», зато есть Мануэль Пеллегрини, бывший тренер «МанСити» и «Мадрида», который привел команду к успеху в Ла Лиге за последние два сезона.

«МЮ» и «Бетис» никогда не встречались, поэтому, если противостояние состоится, то оно будет интригующим.

Испанцы попали в Лигу Европы, выиграв Кубок Короля, что говорит о высоком уровне их мастерства в плей-офф.