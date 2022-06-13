Легендарный гол Гиггза, пенальти в Париже. 5 самых памятных выездных форм «МЮ» в истории АПЛ

Мы все отсчитываем дни до начала 30-го сезона АПЛ. Одна из первых вещей, которую фанаты с нетерпением ждут — запуск новой формы.

У «Манчестер Юнайтед» за последние три десятилетия было несколько красавиц-форм. Мы выбрали пять лучших из 29 выездных комплектов формы, которые были представлены в эпоху АПЛ.

5. Сезон 95-96, сменили форму прямо в перерыве!

Самая печально известная футболка «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний день. В сезоне 95/96 «МЮ» сыграл в ней всего пять раз, и четыре из них проиграл.

Сэр Алекс Фергюсон даже возложил вину за ужасные первые 45 минут своей команды на футболку, поскольку он думал, что это повлияло на зрение его игроков. «МЮ» сменил форму прямо в перерыве! И больше не надевал серое 21 год.

Но в том матче «МЮ» все равно проиграл – 1:3.

4. Сезон 99/00, Рой Кин

Первое, что приходит на ум, когда многие люди видят этот комплект — это лысый Рой Кин, сражающийся со своим давним врагом Патриком Вийерой. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» на «Хайбери» со счетом 2:1, завершив 20-месячную беспроигрышную серию «канониров» дома, Рой Кин забил оба гола.

Эта форма была сделана из материала, похожего на материал полотенца, что придавало ей вид толстовки. Это одна из отличительных особенностей формы, которая делает ее такой любимой, но она не смогла бы выжить на сегодняшнем рынке легких и дышащих футболок.

3. Сезон 13/14 – Аднан Янузай

В этой форме в «МЮ» дебютировал Аднан Янузай. Бельгийский вингер блистал в своем дебюте в АПЛ, забив дважды.

Футболка также знаменовала собой начало новой эры в клубе, поскольку это был первый сезон после ухода сэра Алекса на пенсию.

2. Сезон 18-19 – пенальти в Париже

Дождливая ночь на «Парк-де-Пренс», 93-я минута, когда «Юнайтед» нужен еще один гол, чтобы завершить камбэк против «ПСЖ», и вдруг... пенальти! Рэшфорд сделал историю.

Эта бледно-розовая форма олицетворяет одно из лучших возвращений «Манчестер Юнайтед» за последние годы. Воспоминание, которое для многих фанатов «МЮ» является моментом, который вызывает улыбку в то темное время для клуба.

Черный цвет эмблемы выделяtтся на фоне оттенков розового, а более темный розовый цвет подчеркивает знак в виде трех полос Adidas. Этот комплект дополняет сам себя, на него приятно смотреть, и он, безусловно, вызывает приятные воспоминания о той знаменитой ночи в Париже.

1. 97/99 – гол Гиггза

Райан Гиггз является синонимом этой футболки после того, как он забил победный гол в переигровке полуфинала Кубка Англии «Арсеналу», которую многие часто называют игрой, которая определила титул чемпиона АПЛ. Исключительно из-за морального влияния, которое эта игра оказало на обе команды в то время.

Ходят слухи, что похожая форма может быть у «МЮ» в следующем сезоне.

Особенно здесь выделяется эмблема, которая выполнена на черном фоне.