Бруну Фернандеш сорвался. Истерил и ругался со швейцарцами после замены

Португалия вчера вечером проиграла Швейцарии 0:1 в Лиге наций.

Форвард Швейцарии Харис Сеферович открыл счет уже на 55-й секунде матча. Португалия не смогла ничем ответить, хотя в первом матче со швейцарцами была уверенная победа 4:0.

Бруну Фернандеш отыграл 74 минуты и был заменен. На 91-й минуте защитник сборной Швейцарии Нико Эльведи и нападающий сборной Португалии Андре Силва слегка столкнулись, после чего Эльведи упал и арбитр посчитал это фолом. И тут Бруну накрыло, как это часто бывает, если вы смотрите матчи "МЮ".

Скамейка запасных Португалии посчитала, что Эльведи симулировал и затягивал время. Камеры засняли, как Бруну кричал на швейцарских игроков и персонал.