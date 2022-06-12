Фото дня. Эрик тен Хаг на отдыхе с семьей на Ибице

Эрик тен Хаг сейчас отдыхает со своей семьей на Ибице, прежде чем приступит к работе в качестве менеджера «Манчестер Юнайтед». Появилось фото голландца за ужином с семьей.

Перед непростой и напряженной работой в "МЮ" нужно как следует отдохнуть.

Кстати, Эрик вернется из отпуска раньше, чем большинство игроков, с 27 июня он начнет предсезонную подготовку.

Но даже сейчас, несмотря на отпуск, коуч работает вместе с клубом на трансферном рынке. Возможно, уже скоро "МЮ" оформит трансфер Френки де Йонга из "Барсы".