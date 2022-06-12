United Tweets
Блог

Роналду дал пять болбою во время матча Португалии. Парень и сам не поверил, что такое возможно

Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Португалия 9 июня обыграла Чехию 2:0 в Лиге наций. Криштиану Роналду остался без гола, но все равно запомнился интересным эпизодом.

В одном из моментов Криш ворвался в штрафную, и пытался нанести удар с острого угла. Вышло не очень, и расстроенный Роналду подошел к рекламному щиту.

Ситуацией воспользовался болбой, который сразу же подбежал к форварду "МЮ" и протянул руку. Криштиану не проигнорировал пацана, отбив пять.

Болбой сам не сразу поверил в то, что произошло. 

Португалия победила благодаря голам Канселу и Гедеша в первом тайме. Криштиану и компания не проигрывают в этой Лиге наций - легко справились со Швейцарией и Чехией и сыграли вничью с Испанией. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные