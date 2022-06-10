«МЮ» объявил, что 11 игроков покинут команду летом

В первой команде «МЮ» уже начались перестановки под руководством Эрика Тен Хага. Клуб покидают Эдинсон Кавани, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Неманья Матич и Ли Гранд.

Это привело к тому, что «МЮ» стал искать двух полузащитников. Основной кандидат – Френки Де Йонг, с которым Тен Хаг ранее работал, очень похоже, что сделка состоится.

Еще одной новостью стало решение игрока-тренера молодежной команды «МЮ» Пола Макшина уйти на пенсию.

Голкипер Пол Вустон объявил о завершении профессиональной карьеры всего в 23 года. Он останется в контакте с «МЮ», клуб поможет ему сделать следующий шаг в карьере.

Пятеро игроков академии покинут клуб по истечении срока действия их контрактов.

Д’Мани Меллор, Рис Дивайн и Коннор Стэнли получили поддержку от «Юнайтед» в поиске новых клубов перед новым сезоном. Меллор дебютировал за первую команду в матче с «Астаной» под руководством Оле-Гуннара Сульшера в сезоне 2019\20.

Дилан Левитт — один из игроков, с которым клуб продлил контракт после того, как он произвел впечатление в аренде в «Данди Юнайтед» в прошлом сезоне.

Мартину Свидерски предложили условия нового контракта, однако ожидается, что он тоже покинет клуб.

Теперь, когда открыто трансферное окно, «Юнайтед» будет стремиться пополнить основной состав и академию в преддверии важного сезона.

Ушли:

Д'Мани Меллор

Эдинсон Кавани

Рис Дивайн

Ли Грант

Джесси Лингард

Хуан Мата

Неманья Матич

Пол МакШейн

Поль Погба

Коннор Стэнли

Пол Вулстон

Предложение по контракту:

Мартин Свидерский

Продление контракта:

Дилан Левитт