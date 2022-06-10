«МЮ» объявил, что 11 игроков покинут команду летом

В первой команде «МЮ» уже начались перестановки под руководством Эрика Тен Хага. Клуб покидают Эдинсон Кавани, Поль Погба, Хуан Мата, Джесси Лингард, Неманья Матич и Ли Гранд.
Это привело к тому, что «МЮ» стал искать двух полузащитников. Основной кандидат – Френки Де Йонг, с которым Тен Хаг ранее работал, очень похоже, что сделка состоится.
Еще одной новостью стало решение игрока-тренера молодежной команды «МЮ» Пола Макшина уйти на пенсию.
Голкипер Пол Вустон объявил о завершении профессиональной карьеры всего в 23 года. Он останется в контакте с «МЮ», клуб поможет ему сделать следующий шаг в карьере.
Пятеро игроков академии покинут клуб по истечении срока действия их контрактов.
Д’Мани Меллор, Рис Дивайн и Коннор Стэнли получили поддержку от «Юнайтед» в поиске новых клубов перед новым сезоном. Меллор дебютировал за первую команду в матче с «Астаной» под руководством Оле-Гуннара Сульшера в сезоне 2019\20.
Дилан Левитт — один из игроков, с которым клуб продлил контракт после того, как он произвел впечатление в аренде в «Данди Юнайтед» в прошлом сезоне.
Мартину Свидерски предложили условия нового контракта, однако ожидается, что он тоже покинет клуб.
Теперь, когда открыто трансферное окно, «Юнайтед» будет стремиться пополнить основной состав и академию в преддверии важного сезона.
Ушли:
Д'Мани Меллор
Эдинсон Кавани
Рис Дивайн
Ли Грант
Джесси Лингард
Хуан Мата
Неманья Матич
Пол МакШейн
Поль Погба
Коннор Стэнли
Пол Вулстон
Предложение по контракту:
Мартин Свидерский
Продление контракта:
Дилан Левитт
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