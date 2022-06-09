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«В Манчестере будут две команды с одинаковым стилем»: голландский эксперт ожидает, что Тен Хаг повторит стиль Пепа

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Интересное мнение от голландского футбольного эксперта Марселя ван дер Краана насчет Эрика тен Хага в "МЮ".

Он считает, что новый коуч "дьяволов" применит тот же стиль игры, что и Пеп Гвардиола.

«Эрик тен Хаг захочет играть на половине поля соперника, как Гвардиола.

Он большой поклонник Пепа. Я почти уверен, что в следующем сезоне в Манчестере будут две команды с одинаковым стилем игры».

Тен Хаг точно кое-что знает о стиле игры Гвардиолы, поскольку он тренировал мюнхенскую «Баварию-2»  во время пребывания испанца "Баварии".

Но пока еще неизвестно, сможет ли голландец воспроизвести свои идеи на «Олд Траффорд», учитывая недостаток глубины состава в «Манчестер Юнайтед».

52-летнему тренеру нужна поддержка на трансферном рынке, поскольку «красным дьяволам» предстоит самая крупная перестройка состава с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон покинул клуб в 2013 году.

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