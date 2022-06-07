«Мы должны дать ему время»: Криштиану Роналду призывает проявить терпение к Эрику Тен Хагу

«Я знаю, что Эрик Тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе», знаю, что он опытный тренер, но нужно дать ему время», - сказал Криштиану в интервью MUTV.

«Изменения должны быть внесены так, как он хочет. Я надеюсь, что мы добьемся успеха, если Эрик будет успешен, то и вся команда тоже. Так что я желаю ему всего наилучшего».

«Мы рады и взволнованы, не только игроки, но и болельщики. Давайте верить, что в следующем сезоне у нас будут трофеи».

Ожидается, что Криштиану Роналду выполнит свой контракт с «МЮ» и останется на будущий сезон, несмотря на то, что клуб не будет участвовать в Лиге Чемпионов.

Эрик Тен Хаг с нетерпением ждет возможности поработать с португальцем. Он назвал 37-летенго Криштиану великолепным игроком на своей первой пресс-конференции в клубе.