У Португалии Криштиану Роналду может быть худшая форма на Чемпионате мира

Фернанду Сантуш надеется взять свой второй большой трофей в Катаре после победы на Евро 2016 шесть лет назад.

Скорее всего, этот Мундиаль станет последним для Криштиану Роналду. И, казалось, это должно было стать дополнительной мотивацией для Nike при создании формы для команды.

Но это не так. Портал Footy Headlines уверяет, что сборная Португалии будет играть в половинчатом дизайне, половина зеленая-половина красная, отмечая 25-летие сотрудничества со спортивным брендом.

На портале размещены несколько примеров того, как может выглядеть форма.

Привлекает внимание, не правда ли? Но в плохом смысле этого слова.

Фанаты в сети раскритиковали сомнительный дизайн.

«Что, черт возьми, это такое?! Ужас!».

«Видимо я не куплю футболку Португалии в этом году».

«Это что, шутка? Что за хрень?!».

Скорее всего, Роналду будет все-равно, что на нем надето, пока он будет забивать голы.