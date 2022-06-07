Маркус Рэшфорд в невероятной форме перед решающим сезоном в «МЮ»

Несмотря на то, что до старта сезона еще больше двух месяцев, звезда «МЮ» Маркус Рэшфорд начал работать заранее, чтобы к началу сезона быть в наилучшей форме.

Рэшфорд отлично выглядит, он поделился кадрами с тренировки в социальных сетях, подписав: «3 тренировки и отличное самочувствие после перерыва в классной компании. Возвращаюсь к работе».

Новому тренеру «МЮ» будет приятно увидеть такое отношения Маркуса. По сообщениям, голландский специалист запросил полный отчет о каждом члене команды. Его, в том числе, интересует, куда они отправляются на каникулы, он хочет быть уверен, что футболисты вернутся в хорошей форме.

Считается, что Тен Хаг хочет знать все о своих игроках, в том числе их семейное положение, чтобы лучше понять их характер.

24-летний Рэшфорд находится в Калифорнии после неудовлетворительного сезона с «МЮ», и недавно сделал предложение своей девушке. Похоже, что жизнь за пределами поля у Маркуса складывается отлично, теперь нужно всю энергию направить на улучшение его положения в команде.

Завершившийся сезон получился для Рэшфорда неудачным, он забил всего пять голов за 32 матча. Это худшая статистика форварда за шесть лет в «МЮ». Он выходил в «основе» в 13 матчах в АПЛ и не забил ни в одном из них.