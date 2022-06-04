«МЮ» вернется туда, где ему и место»: Криштиану Роналду с нетерпением ждет нового сезона

«Рекорды устанавливаются естественным образом. Я не гонюсь за рекордами, они сами следуют за мной – это хорошо», - сказал Криштиану Роналду официальному сайту «МЮ», отвечая на вопрос о мотивации.

«Я все еще мотивирован продолжать упорно работать, я все еще испытываю страсть к игре, и, конечно, «МЮ» и мои товарищи по команде помогли мне на этом пути, я благодарен им».

«Всегда приятно забивать голы за этот клуб. Если получается оформить хет-трик, то это еще приятнее».

«Но самое важное для меня — пытаться выиграть матчи и пытаться выиграть чемпионат или кубок, я верю, что «МЮ» вернется туда, где ему и место. Иногда на это требуется время, но я верю в успех».

Похоже, Роналду твердо намерен остаться в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне и помочь Эрику тен Хагу на «Олд Траффорд».

«Юнайтед» не выигрывал трофеи более пяти лет, придется много работать, чтобы вернуть клуб на вершину, особенно в АПЛ.