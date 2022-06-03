Фабрицио Романо: главный приоритет Эрика тен Хага — подписать центрального защитника

По словам Фабрицио Романо, ключевой задачей Эрика тен Хага является как можно скорее подписать центрального защитника.

Голландец хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» определился перед предсезонным сбором, который начнется 27 июня.

«Красных дьяволов» связывают с Юрриеном Тимбером из «Аякса», хотя у 20-летнего футболиста есть сомнения относительно его игрового времени на «Олд Траффорд».

Будущее Харри Магуайра на «Олд Траффорд» также под вопросом, капитан рискует потерять повязку и свое место в стартовом составе.