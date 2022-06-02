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Гвардиола встретился с Погба, чтобы убедить его присоединиться к «Сити»: стали известны причины отказа футболиста

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Поль Погба Поль Погба
Футбол Футбол

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Сити» действительно приложил серьезные усилия, чтобы убедить Поля Погба присоединиться к ним в качестве свободного агента этим летом.

Утверждается, что сам Пеп Гвардиола встречался с полузащитником, чтобы обсудить возможный переход из одного манчестерского клуба в другой.

Футбольный директор «Сити» Чики Бегиристайн сделал французу предложение, согласно которому он бы стать одним из самых высокооплачиваемых игроков на «Этихад».

Однако Погба прекрасно понимал, какой фурор его переход в «МанСити» вызовет в СМИ.

После ограбления его дома в марте, Погба почувствовал, что смена обстановки пойдет на пользу его семье.

По этим двум причинам Погба отказал «Сити».

В среду «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что этим летом Погба покинет клуб в качестве свободного агента.

 

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