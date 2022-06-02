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Добавлен матч «Атлетико»: расписание предсезонки «МЮ» этим летом

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Сезон Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Юнайтед» завершил в прошлом месяце поражением на выезде от «Кристал Пэлас» со счетом 1: 0.

После нескольких недель отдыха игроки вернутся в клуб в конце июня, для подготовки к турне по Азии, Австралии и Европе.

Вот подтвержденные предсезонные матчи «Манчестер Юнайтед» этим летом:

против «Ливерпуля» (12 июля, Бангкок)

против «Мельбурн Виктори» (15 июля, Мельбурн)

против «Кристал Пэлас» (19 июля, Мельбурн)

против «Астон Виллы» (23 июля, Перт)

против «Атлетико» (30 июля, Осло)

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