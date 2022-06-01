Поль Погба покидает «Манчестер Юнайтед»

“Манчестер Юнайтед” официально объявил о том, что Поль Погба покинет “Олд Траффорд”, когда в конце июня истечет срок его контракта.

Француз перешел в Академию клуба из “Гавра” в возрасте 16 лет и выступал за команды до 18 и до 23 лет. Он привлек к себе внимание во время победной кампании “Юнайтед” в Юношеском кубке Англии в 2011 году, когда сыграл в обоих матчах финала против “Шеффилд Юнайтед”.

В следующем году Погба дебютировал в первой команде сэра Алекса Фергюсона во время выездного матча Кубка лиги против “Лидса”, который был выигран со счетом 0:3.

Тем не менее, летом 2012 года француз не стал продлевать контракт и ушел свободным агентом в “Ювентус”, где четыре года подряд становился чемпионом Италии.

В 2016 году Погба принял эмоциональное решение вернуться на “Олд Траффорд” и в первом же сезоне выиграл в составе команды Жозе Моуринью Кубок лиги и кубок Лиги Европы УЕФА.

Всего француз сыграл за “Юнайтед” 233 матча и забил 39 голов.

«Все в клубе хотели бы поздравить Поля Погба с успешной карьерой и поблагодарить за его вклад в развитие “Манчестер Юнайтед”. Мы желаем ему всего наилучшего на следующих этапах его замечательного приключения», - говорится в заявлении клуба.

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