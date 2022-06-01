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Стало известно, каким еще спортом увлекается Тен Хаг - Бэйл бы одобрил

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В интервью MUTV Эрик Тен Хаг признался: «Что я делаю, чтобы расслабиться? Провожу время с моей семьей: женой, детьми и собакой. Занимаюсь спортом, бегаю, хожу в походы, играю в гольф. Вот такого рода вещи».

«В Манчестере много возможностей для походов и гольфа? Отлично!».

Сэр Алекс Фергюсон также большой поклонник гольфа, хотя своим подопечным играть запрещал. Дело в том, что легендарный тренер считал, что гольф выкачивает энергию из ног, также есть риск травмы спины во время игры.

Тем не менее многие топ-футболисты являются любителями гольфа.  Один из них – Гарет Бэйл, в «Мадриде» его даже обвиняли, что он предпочитает гольф футболу.

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