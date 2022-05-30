Джейдон Санчо: «Празднования голов у меня, честно говоря, скучноваты»

Джейдон Санчо ответил на вопросы болельщиков “Манчестер Юнайтед”.

- С кем из бывших игроков “Юнайтед” ты хотел бы сыграть?

- Эрик Кантона, Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Рой Кин, Уэйн Руни, Нани - этот список можно продолжать и продолжать. Это все значимые игроки в истории клуба, поэтому мне бы очень хотелось сыграть со всеми ними!

- Кто был твоим кумиром в детстве?

- Когда я рос, моим кумиром был Роналдиньо.

- Где тебе больше нравится действовать - в полузащите или атаке?

- Мне нравится атаковать, но вообще, пока я играю, я про это не думаю.

- Какой у тебя любимый фильм?

- Я любитель фильмов ужасов, так что своим любимым фильмом я назову “Винчестер” с Хелен Миррен. Он основан на реальных событиях, а я очень люблю такие ужасы! Мне кажется, это очень интересно!

- Как на тебя повлиял переезд в другую страну?

- Наверное, научил меня жить одному. Я научился каждый день обходиться без своей семьи - убираться, мыть посуду и все остальное.

- Ты хорошо готовишь?

- Сносно. Многие люди часто говорят, что они просто боги на кухне, но я скажу, что готовлю вполне сносно. Я не так плох в этом деле. Что я готовлю? Пасту, курицу и прочее. В основном базовые блюда.

- Какая у тебя любимая еда?

- Карибская кухня. Бычий хвост и рисом и горохом.

- Что тебе нравится помимо футбола?

- Я слушаю музыку, играю в видеоигры.

- DC или Marvel?

- Marvel. Конечно же, Человек-паук.

- Что ты почувствовал, когда узнал, что будешь играть с Криштиану Роналду?

- Я был в восторге! Он потрясающий игрок и настоящий образец для подражания. Посмотрите, что он творит на поле, это же что-то невообразимое! Для молодого человека, который всегда равнялся на Криштиану, играть с ним - это просто сбывшаяся мечта!

- Кто твой лучший друг в команде?

- Я не могу назвать какого-то конкретного друга, они все мои друзья.

- Почему у тебя нет фирменного празднования?

- Я его обязательно придумаю. Недавно пересматривал свои голы и празднования у меня, честно говоря, скучноваты. Это совсем не похоже на Роналду, который кричит: “Siiuu!”, но я непременно что-то придумаю в ближайшее время.

- Кого ты больше любишь - кошек или собак?

- На самом деле у меня есть сумасшедшая история. Я любитель кошек, но произошло это из-за того, что на нас напали три собаки, когда мы мальчишками играли в футбол в парке. Нам пришлось залезть на забор и дожидаться прихода хозяина. Честно говоря, я сильно испугался, и отчасти из-за этого я не очень люблю собак. Так что я любитель кошек.

- Какую страну ты хотел бы посетить?

- Я хотел посетить Австралию, но мы как раз едем туда на предсезонку. Но вообще я хотел бы побывать во всех странах, хотел бы увидеть весь мир.

- Какой твой любимый технический прием?

- Прокидывать мяч между ног. Это мое любимое, мой фирменный прием.

- Кому-то прокидывал между ног на тренировке?

- Каждому!

- У тебя есть увлечения, не связанные со спортом?

- Видеоигры. Я играю с друзьями, принимаю участие в турнирах и все такое.

- Бруну недавно рассказал, что вы с ним являетесь диджеями в раздевалке. Какую музыку ставишь?

- Я ставлю Lil Baby, Дрейка, Криса Брауна. Всё зависит от настроения. Мы часто приезжаем на базу рано, так что иногда нам нужно взбодриться, и немного Дрейка - это самое то! Если игра в обед, тогда подойдет что-то в стиле “хаус”, а если вечером, то хорошо заходит Lil Baby.

- У тебя есть татуировки. Расскажи об их значении?

- У меня? Да как вы заметили?! [смеется] Вот здесь, например, у меня портрет мамы, это пока самая свежая. Я давно хотел набить мамин портрет на руке.

- Что тебе нравится больше всего в жизни в Манчестере?

- То, что я играю в “Юнайтед”.

- Какая твоя любимая игра в футболке “Юнайтед”?

- Возможно, матч с “Тоттенхэмом” [домашняя победа со счетом 3:2], из-за потрясающей атмосферы и счета.

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