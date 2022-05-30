Джейдон Санчо: «Празднования голов у меня, честно говоря, скучноваты»

Джейдон Санчо ответил на вопросы болельщиков “Манчестер Юнайтед”.
- С кем из бывших игроков “Юнайтед” ты хотел бы сыграть?
- Эрик Кантона, Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Рой Кин, Уэйн Руни, Нани - этот список можно продолжать и продолжать. Это все значимые игроки в истории клуба, поэтому мне бы очень хотелось сыграть со всеми ними!
- Кто был твоим кумиром в детстве?
- Когда я рос, моим кумиром был Роналдиньо.
- Где тебе больше нравится действовать - в полузащите или атаке?
- Мне нравится атаковать, но вообще, пока я играю, я про это не думаю.
- Какой у тебя любимый фильм?
- Я любитель фильмов ужасов, так что своим любимым фильмом я назову “Винчестер” с Хелен Миррен. Он основан на реальных событиях, а я очень люблю такие ужасы! Мне кажется, это очень интересно!
- Как на тебя повлиял переезд в другую страну?
- Наверное, научил меня жить одному. Я научился каждый день обходиться без своей семьи - убираться, мыть посуду и все остальное.
- Ты хорошо готовишь?
- Сносно. Многие люди часто говорят, что они просто боги на кухне, но я скажу, что готовлю вполне сносно. Я не так плох в этом деле. Что я готовлю? Пасту, курицу и прочее. В основном базовые блюда.
- Какая у тебя любимая еда?
- Карибская кухня. Бычий хвост и рисом и горохом.
- Что тебе нравится помимо футбола?
- Я слушаю музыку, играю в видеоигры.
- DC или Marvel?
- Marvel. Конечно же, Человек-паук.
- Что ты почувствовал, когда узнал, что будешь играть с Криштиану Роналду?
- Я был в восторге! Он потрясающий игрок и настоящий образец для подражания. Посмотрите, что он творит на поле, это же что-то невообразимое! Для молодого человека, который всегда равнялся на Криштиану, играть с ним - это просто сбывшаяся мечта!
- Кто твой лучший друг в команде?
- Я не могу назвать какого-то конкретного друга, они все мои друзья.
- Почему у тебя нет фирменного празднования?
- Я его обязательно придумаю. Недавно пересматривал свои голы и празднования у меня, честно говоря, скучноваты. Это совсем не похоже на Роналду, который кричит: “Siiuu!”, но я непременно что-то придумаю в ближайшее время.
- Кого ты больше любишь - кошек или собак?
- На самом деле у меня есть сумасшедшая история. Я любитель кошек, но произошло это из-за того, что на нас напали три собаки, когда мы мальчишками играли в футбол в парке. Нам пришлось залезть на забор и дожидаться прихода хозяина. Честно говоря, я сильно испугался, и отчасти из-за этого я не очень люблю собак. Так что я любитель кошек.
- Какую страну ты хотел бы посетить?
- Я хотел посетить Австралию, но мы как раз едем туда на предсезонку. Но вообще я хотел бы побывать во всех странах, хотел бы увидеть весь мир.
- Какой твой любимый технический прием?
- Прокидывать мяч между ног. Это мое любимое, мой фирменный прием.
- Кому-то прокидывал между ног на тренировке?
- Каждому!
- У тебя есть увлечения, не связанные со спортом?
- Видеоигры. Я играю с друзьями, принимаю участие в турнирах и все такое.
- Бруну недавно рассказал, что вы с ним являетесь диджеями в раздевалке. Какую музыку ставишь?
- Я ставлю Lil Baby, Дрейка, Криса Брауна. Всё зависит от настроения. Мы часто приезжаем на базу рано, так что иногда нам нужно взбодриться, и немного Дрейка - это самое то! Если игра в обед, тогда подойдет что-то в стиле “хаус”, а если вечером, то хорошо заходит Lil Baby.
- У тебя есть татуировки. Расскажи об их значении?
- У меня? Да как вы заметили?! [смеется] Вот здесь, например, у меня портрет мамы, это пока самая свежая. Я давно хотел набить мамин портрет на руке.
- Что тебе нравится больше всего в жизни в Манчестере?
- То, что я играю в “Юнайтед”.
- Какая твоя любимая игра в футболке “Юнайтед”?
- Возможно, матч с “Тоттенхэмом” [домашняя победа со счетом 3:2], из-за потрясающей атмосферы и счета.
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