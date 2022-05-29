Официально: Бруну Фернандеш стал лучшим ассистентом в Лиге Чемпионов в сезоне 2021\22

Бруну Фернандеш сделал больше голевых передач, чем любой другой игрок в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сделал 7 результативных передач в таком же количестве матчей, прежде чем «красные дьяволы» выбыли из турнира.

От него отстают вингер «Мадрида» Винисиус с 6 результативными передачами, а также нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане.

Криштиану Роналду завершил кампанию как 7-й лучший бомбардир Лиги чемпионов с 6 голами.

Карим Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в этом сезоне, забив 15 мячей и помог «Мадриду» выиграть титул.