Роналду назвал тренировочный бассейн «Юнайтед» «опасным для здоровья»

Криштиану Роналду был шокирован тем, насколько старыми и непригодными для использования были бассейны на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед» в Кэррингтоне после его возвращения, утверждает Mirror.

Португальский не ожидал, что за 12 лет его отсутствия в клубе основной и небольшой бассейны не обновлялись.

Роналду посчитал бассейны «старыми» и «опасными для здоровья» и сказал клубу, что не хочет использовать ни один из них.

Судя по всему, Криштиану заметил, что бассейны «рассыпались, там были сколы, а отсутствующие плитки представляли опасность» для игроков.

Роналду призвал руководителей клубов модернизировать бассейны, и это желание будет выполнено, поскольку «Юнайтед» приказал модернизировать тренировочную базу до начала предсезонных тренировок.