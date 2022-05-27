Фанат кричит Френки Де Йонгу: «Тен Хаг ждет тебя» — видна реакция футболиста

Френки де Йонг играл за «Барселону»в матче со сборной австралийских звезд, который завершился со счетом 3: 2.

По окончании игры, Френки аплодировал болельщикам, когда один из них выкрикнул: «Тен Хаг ждет тебя!»

Френки улыбнулся, услышав комментарий.

Сообщается, что новый тренер «МЮ» Эрик Тен Хаг заинтересован в подписании контракта с 25-летним игроком, поскольку работал с ним в «Аяксе». Однако Френки хочет играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Стоимость голландского полузащитника оценивается примерно в 70 миллионов фунтов стерлингов, а «Барса» вынуждена продать ряд игроков первой команды из-за финансовых проблем.