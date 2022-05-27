Стало известно, как Криштиану Роналду отреагировал на шокирующее поражение «МЮ» от «Брайтона»

7 мая «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение на выезде от «Брайтона» в Премьер-лиге со счетом 4: 0, что почти положило конец их надеждам на Лигу чемпионов 2022/23.

Криштиану Роналду улыбался в связи с провалом команды, но реакция португальца за пределами поля была совершенно иной.

Как сообщает Manchester Evening News, Роналду оставался один в раздевалке в течение 20 минут после того, как остальные футболисты ушли.

Возможно, 37-летний футболист задумался о своем будущем в клубе, услышав, как болельщики на выезде поют игрокам «Манчестер Юнайтед»: «Ты не в форме, чтобы носить футболку».