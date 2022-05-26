Долг приближается к 500 млн фунтов: стали известны финансовые результаты «Юнайтед» за последний квартал

«Манчестер Юнайтед» обнародовал финансовые результаты за третий квартал сезона 2021/22.

Чистый долг «красных дьяволов» увеличился до 495,7 млн фунтов стерлингов с 443,5 млн фунтов стерлингов за последний квартал.

«Юнайтед» также сообщил о чистых убытках в размере около 21,8 млн фунтов стерлингов за первые три месяца 2022 года.

Заработная плата «красных дьяволов» за третий квартал составила 101,8 млн фунтов стерлингов — это один из самых высоких показателей в мире.

Выручка United за третий квартал составила около 152,8 млн фунтов стерлингов, что свидетельствует о росте на 29,2% по сравнению с 118,3 млн фунтов стерлингов за тот же период 2021 года.

Коммерческий доход «красных дьяволов» составил 65,6 млн фунтов стерлингов, а доход от матчей — 35,7 млн фунтов стерлингов за последний квартал.

Совершенно очевидно, что финансы «Юнайтед» не растут, а плохие выступления команды этому не способствуют.