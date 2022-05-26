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Магуайру не гарантированно место «основе» при Тен Хаге по двум ключевым причинам

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Харри Магуайру не гарантированно место в «основе» «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага, утверждает ESPN.

Основная причина этого — недостаточная скорость англичанина и неумение справляться с быстрыми нападающими.

Другая возможная причина заключается в том, что Тен Хаг любит играть с высокой линией защиты, где, по его мнению, Магуайр может испытывать трудности.

Харри может даже лишиться капитанской повязки в следующем сезоне, и его преемниками станут Давид де Хеа, Криштиану Роналду или Бруно Фернандеш.

Эрик похвалил Магуайра на пресс-конференции, назвав его «прекрасным игроком» и сказав, что с нетерпением ждет возможности поработать с центральным защитником.

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