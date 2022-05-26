Маркус Рэшфорд объявил о помолвке

Маркус Рэшфорд сообщил, что помолвлен с возлюбленной своего детства Люсией

Лои.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» устроил романтическую сцену во время отдыха в Лос-Анджелесе.

Рэшфорд состоит в отношениях с Люсией с 2014 года, они знакомы еще со школьных времен.

В прошлом году Маркус какое-то время расставался со своей девушкой, но затем пара снова сошлась на Рождество.

Они укрепили свои отношения, обручившись, и теперь будут наслаждаться отдыхом в США, где Маркус также должен тренироваться, поскольку он стремится вернуться к предсезонке в отличной форме.