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Стив Макларен рассказывает, чем Эрик тен Хаг напоминает ему сэра Алекса Фергюсона

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 Стив Макларен сказал в интервью: «Последние семь дней говорят о трудовой этике Эрика»

«Все внимание к деталям и это на следующий день после того, как он выиграл чемпионат с «Аяксом», он приступает к следующей задаче, как когда-то делал Алекс Фергюсон».

«Он встретился с каждым сотрудником, с которым собирается тесно работать и подготовил план работы каждого из них».

«Мне не просто интересно вернуться в «Манчестер Юнайтед», мне интересно снова работать с Эриком».

«Митчелл [ван дер Гааг] — очень, очень хороший тренер. Джон Мертоу вместе с тренерским штабом оказал фантастическую помощь в процессе, и мы можем начать в середине июня».

«Эрик с нетерпением ждет этого, и я тоже. Здорово снова встретиться с ним».

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