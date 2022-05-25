«Севилья» не будет выкупать Марсьяля

Президент “Севильи” Хосе Кастро подтвердил, что испанский клуб не намерен выкупать арендованного у “Манчестер Юнайтед” Антони Марсьяля.

«Марсьяль вернется в “Юнайтед”, - цитирует Кастро известный журналист Фабрицио Романо. - Мы потратили на него большие деньги, но это не сработало. К тому же, он постоянно получал травмы. Мы не будем выкупать его и предлагать переход на постоянной основе».

Напомним, что Марсьяль перешел в “Севилью” на правах аренды в конце января этого года. За четыре месяца он принял участие в 12 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Источник