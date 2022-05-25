Криштиану Роналду был готов покинуть «МЮ», если бы Рангник остался тренером на постоянной основе

Похоже, что Криштиану Роналду остался недоволен назначением Ральфа Рангника временным тренером «МЮ».

Согласно ESPN, португалец пригрозил покинуть «Манчестер Юнайтед», если немцу предложат работу на постоянной основе.

Инсайдер Марк Огден утверждает, что 37-летний футболист «к январю дал понять», что уйдет, если Рангник останется постоянным тренером.

Однако считается, что Роналду гораздо лучшего мнения об Эрике тен Хаге. Теперь ожидается, что Криштиану останется еще на год, чтобы работать под началом голландца.