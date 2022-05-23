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Тен Хаг назвал дату начала предсезонной подготовки «МЮ»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Говоря о первых нескольких месяцах работы в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», Эрик тен Хаг сказал: «Мы начнем предсезонку 27 июня, и я получу несколько игроков из команды».

«По некоторым позициям мы хотим обновить состав, но, как я уже сказал, год назад этот состав был вторым в лиге, так что у него есть потенциал, и я очень рассчитываю на сотрудничество с командой».

Однако вряд ли весь состав «Юнайтед» явится на предсезонную тренировку 27 июня.

Те игроки, которые выступают в национальных сборных в Лиге Наций УЕФА, присоединятся к тренировкам только в июле.

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