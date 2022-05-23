«Я хочу создать команду, где игроки будут сражаться друг за друга»: Тен Хаг раскрывает планы на «Юнайтед»

«Я действительно с нетерпением жду этой работы в этом клубе с огромной историей, и мы хотим вернуть его туда, где он должен быть».

«Прежде всего, мы хотим, чтобы болельщики нами гордились. Во-вторых, конечно, текущая ситуация в команде явно не из лучших».

«Это большой вызов. Я хочу строить команду, где игроки борются друг за друга, где все едины, я хочу строить команду, которая добьется результата».

«Также мы играем в Театре Мечты. Мы хотим получать удовольствие. Мы намерены играть в фантастический футбол. Если мы не можем играть в фантастический футбол, нам все равно нужно побеждать».

Тен Хаг официально сменил Ральфа Рангника и постарается внести изменения в состав до начала предсезонки.