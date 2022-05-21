Эрик тен Хаг: «Выход в Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» является обязательным условием»

Эрик тен Хаг считает, что для «Манчестер Юнайтед» абсолютно необходимо закрепиться в зоне Лиги чемпионов в свой первый сезон в клубе.

В своем прощальном интервью «Аяксу» голландец сказал: «Я бы сам хотел быть участвовать в Лиге чемпионов, но, к сожалению, это не тот случай».

«Это необходимо. Цель состоит в том, чтобы снова сделать «Манчестер Юнайтед» достойным Европы, как мы это сделали с «Аяксом». Выход в Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед» является обязательным условием».

«Это более сложная задача, потому что английский чемпионат очень сильный, и очевидно, что футбольные достижения требуют от необходимой квалификации».

«Требования высоки. Мой опыт в «Аяксе» определенно поможет мне».

«Важна вера в себя, когда мир в огне, ты должен сохранять спокойствие и делать правильный выбор».

Приятно видеть, что Тен Хаг уже четко говорит о своих амбициях в преддверии дебютного сезона на «Олд Траффорд».