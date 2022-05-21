«Варан был не в лучшей форме, как и его клуб»: Дидье Дешам подколол «МЮ», объясняя, почему вызвал Варана в сборную

Во время пресс-конференции Дидье Дешама ответил на вопрос о Рафаэле Варане в составе сборной Франции.

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» был вызван на международные матчи, несмотря на неудачный дебютный сезон на «Олд Траффорд».

Дешам, который часто критиковал «Юнайтед» из-за якобы плохого обращения с Полем Погба, ответил: «Варан был не в лучшей форме, как и его клуб. Это не самый счастливый их период».

«Но у Рафаэля богатая история в сборной. Он давно показал, на что он способен. Он может переломить сложившуюся ситуацию».

В этом сезоне Варан принял участие в 27 матчах, установив партнерские отношения с Виктором Линделофом и Гарри Магуайром. Однако по-настоящему зарекомендовать себя в Премьер-лиге французскому центральному защитнику не удалось.