Клуб отменил церемонию вручения призов

“Манчестер Юнайтед” отменил традиционную церемонию вручения клубных наград из-за плохих результатов сезона, сообщает The Mirror..

“Юнайтед” более 10 лет проводит церемонию, на которой вручает призы лучшим игрокам первой команды и команд Академии. Последние два года церемония не проводилась из-за пандемии, а теперь этот перерыв увеличится до трех лет.

Сообщается, что отменить торжество попросили именно игроки, которым было неловко появляться на публике после худшего сезона “Юнайтед” в эпоху Премьер-лиги.

Тем не менее, клуб все-таки даст возможность болельщикам проголосовать за лучшего игрока сезона и сейчас думает над тем, как вручить этот приз победителю.

Напомним, что ранее призы, которые обычно вручались на финальной церемонии сезона, получили Альваро Фернандес и Алехандро Гарначо. Им вручили их перед финальным матчем Юношеского кубка Англии.

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